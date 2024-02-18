Зафиксирована угроза применения баллистических ракет в Днепропетровской и Запорожской областях

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  180453 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  239527 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  191516 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  215511 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  294719 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  282330 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  229932 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  216835 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  224406 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  251406 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Зафиксирована угроза применения баллистических ракет в Днепропетровской и Запорожской областях

Зафиксирована угроза применения баллистических ракет в Днепропетровской и Запорожской областях

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 23:07  •  2766 просмотра

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Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистического оружия в Днепропетровской и Запорожской областях.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о наличии угрозы применения баллистического вооружения в Днепропетровской и Запорожской областях, передает УНН

Воздушные силы сообщают о движении российских беспилотников к Полтаве с северо-запада17 февраля 2024, 22:46 • 4560 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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Зафіксована загроза застосування балістичних ракет у Дніпропетровській та Запорізькій областях
Threat of ballistic missile use in Dnipropetrovs'k and Zaporizhzhia regions recorded
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Зафиксирована угроза применения баллистических ракет в Днепропетровской и Запорожской областях

Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистического оружия в Днепропетровской и Запорожской областях.

Война •   •  2766 просмотра
Зафиксирована угроза применения баллистических ракет в Днепропетровской и Запорожской областях

Зеленский и Алиев обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах во время встречи в Мюнхене

Во время встречи на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности лидеры Украины и Азербайджана обсудили двустороннее сотрудничество в торговле, экономике, энергетике, гуманитарной помощи и других сферах, а Владимир Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за проекты по реконструкции Ирпеня и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в восстановлении экономики Украины.

Экономика •   •  3192 просмотра
Зеленский и Алиев обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах во время встречи в Мюнхене

Воздушные силы сообщают о движении российских беспилотников к Полтаве с северо-запада

Военно-воздушные силы Украины зафиксировали российские беспилотники, которые летели в направлении Полтавы с северо-запада.

Война •   •  4560 просмотра
Воздушные силы сообщают о движении российских беспилотников к Полтаве с северо-запада

Воздушные силы Украины зафиксировали изменение направления движения российских беспилотников на юг

Воздушные силы Украины сообщили, что беспилотные летательные аппараты изменили направление с Сумской области на Полтавскую, направляясь на юг.

Война •   •  8668 просмотра
Воздушные силы Украины зафиксировали изменение направления движения российских беспилотников на юг

Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в Харьковской области

Воздушные силы Украины предупредили о ракетной угрозе в Харьковской области.

Война •   •  10446 просмотра
Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в Харьковской области

Еще одна трагедия в Краматорске: Найдено тело 23-летнего мужчины, один человек остается под завалами

Спасатели извлекли тело 23-летнего мужчины из-под завалов в Краматорске, но один человек остается под завалами.

Война •   •  10817 просмотра
Еще одна трагедия в Краматорске: Найдено тело 23-летнего мужчины, один человек остается под завалами

Спасатели достали тело женщины 1977 года рождения из-под завалов в Краматорске

Спасатели в Краматорске Донецкой области достали тело женщины из-под завалов после того, как российские ракетные удары разрушили два дома и повредили еще 23.

Война •   •  11073 просмотра
Спасатели достали тело женщины 1977 года рождения из-под завалов в Краматорске

Продолжается спасательная операция в Краматорске: под завалами домов могут находиться 3 человека

В Краматорске Донецкой области продолжается спасательная операция по разбору завалов и спасению трех человек после ракетного обстрела, разрушившего два дома и повредившего еще 23.

Война •   •  12045 просмотра
Продолжается спасательная операция в Краматорске: под завалами домов могут находиться 3 человека

Зеленский выразил надежду на дальнейшую поддержку Украины со стороны США на встрече с делегацией Конгресса в Мюнхене

На встрече с американскими законодателями в Мюнхене Зеленский поблагодарил США за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшую помощь.

Война •   •  14157 просмотра
Зеленский выразил надежду на дальнейшую поддержку Украины со стороны США на встрече с делегацией Конгресса в Мюнхене

Славянск и Краматорск под вражеским огнем: есть разрушения, под завалами остались люди

российская армия обстреляла Славянск и Краматорск, попав в школу и промышленную зону, в результате чего семья из 4 человек, в том числе 2 подростков, оказалась под завалами в Краматорске, а 1 человек, вероятно, оказался под завалами в школе в Славянске.

Война •   •  16576 просмотра
Славянск и Краматорск под вражеским огнем: есть разрушения, под завалами остались люди