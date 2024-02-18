Зафиксирована угроза применения баллистических ракет в Днепропетровской и Запорожской областях
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистического оружия в Днепропетровской и Запорожской областях.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о наличии угрозы применения баллистического вооружения в Днепропетровской и Запорожской областях, передает УНН.
Воздушные силы сообщают о движении российских беспилотников к Полтаве с северо-запада17 февраля 2024, 22:46 • 4560 просмотров
Зафиксирована угроза применения баллистических ракет в Днепропетровской и Запорожской областях
Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистического оружия в Днепропетровской и Запорожской областях.
Зеленский и Алиев обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах во время встречи в Мюнхене
Во время встречи на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности лидеры Украины и Азербайджана обсудили двустороннее сотрудничество в торговле, экономике, энергетике, гуманитарной помощи и других сферах, а Владимир Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за проекты по реконструкции Ирпеня и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в восстановлении экономики Украины.
Воздушные силы сообщают о движении российских беспилотников к Полтаве с северо-запада
Военно-воздушные силы Украины зафиксировали российские беспилотники, которые летели в направлении Полтавы с северо-запада.
Воздушные силы Украины зафиксировали изменение направления движения российских беспилотников на юг
Воздушные силы Украины сообщили, что беспилотные летательные аппараты изменили направление с Сумской области на Полтавскую, направляясь на юг.
Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в Харьковской области
Воздушные силы Украины предупредили о ракетной угрозе в Харьковской области.
Еще одна трагедия в Краматорске: Найдено тело 23-летнего мужчины, один человек остается под завалами
Спасатели извлекли тело 23-летнего мужчины из-под завалов в Краматорске, но один человек остается под завалами.
Спасатели достали тело женщины 1977 года рождения из-под завалов в Краматорске
Спасатели в Краматорске Донецкой области достали тело женщины из-под завалов после того, как российские ракетные удары разрушили два дома и повредили еще 23.
Продолжается спасательная операция в Краматорске: под завалами домов могут находиться 3 человека
В Краматорске Донецкой области продолжается спасательная операция по разбору завалов и спасению трех человек после ракетного обстрела, разрушившего два дома и повредившего еще 23.
Зеленский выразил надежду на дальнейшую поддержку Украины со стороны США на встрече с делегацией Конгресса в Мюнхене
На встрече с американскими законодателями в Мюнхене Зеленский поблагодарил США за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшую помощь.
Славянск и Краматорск под вражеским огнем: есть разрушения, под завалами остались люди
российская армия обстреляла Славянск и Краматорск, попав в школу и промышленную зону, в результате чего семья из 4 человек, в том числе 2 подростков, оказалась под завалами в Краматорске, а 1 человек, вероятно, оказался под завалами в школе в Славянске.