Зафіксована загроза застосування балістичних ракет у Дніпропетровській та Запорізькій областях
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України повідомили про загрозу застосування балістичної зброї в Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Повітряні сили Збройних сил України повідомили про наявність загрози застосування балістичного озброєння в Дніпропетровській та Запорізькій областях, передає УНН.
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