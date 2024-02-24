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Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
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Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

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22.02.24  •  227799 просмотра

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Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  265713 просмотра

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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Зафиксирована группа иранских беспилотников в Николаевской области

Зафиксирована группа иранских беспилотников в Николаевской области

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 20:15  •  4821 просмотра

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Военно-воздушные силы Украины сообщили о группе беспилотников "Шахед" иранского производства в Николаевской области.

Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сообщают о наличии группы "Шахедов" в Николаевской области, передает УНН.

Обнаружен российский беспилотник вблизи Полтавы24 февраля 2024, 20:05 • 7836 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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Зафіксовано групу іранських безпілотників у Миколаївській області
Group of Iranian drones spotted in Mykolaiv region
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Зафиксирована группа иранских беспилотников в Николаевской области

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Зафиксирована группа иранских беспилотников в Николаевской области

Обнаружен российский беспилотник вблизи Полтавы

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Стефанчук и премьер Бельгии обсудили оборонные вопросы и дальнейшую поддержку Украины

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо обсудили во время встречи продолжение военной и финансовой поддержки Украины.

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Стефанчук и премьер Бельгии обсудили оборонные вопросы и дальнейшую поддержку Украины

Де Ниро, Imagine Dragons, Боно и многие другие - мировые звезды записали обращение в поддержку украинцев

Известные актеры и музыканты, среди которых более 30 мировых звезд, записали обращение в поддержку украинцев во вторую годовщину российского вторжения.

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Де Ниро, Imagine Dragons, Боно и многие другие - мировые звезды записали обращение в поддержку украинцев