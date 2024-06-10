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Зафиксирована активность тактической авиации противника на северо-востоке
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины проинформировали о фиксации активности тактической авиации противника на северо-восточных направлениях.
В Словакии партия Фицо заняла второе место на выборах в Европарламент
На выборах в Европейский парламент в Словакии партия "прогрессивная Словакия", возглавляемая Михалом Шимецкой, одержала победу с 27,81% голосов, в то время как партия "Smer" премьер-министра Роберта Фицо заняла второе место с 24,76%, вопреки предвыборным опросам, которые указывали на потенциальную победу "Smer".
Полиция задержала злоумышленника, взорвавшего гранату в Шевченковском районе Киева
В Киеве задержали мужчину за то, что он бросил гранату, которая ранила женщину в Шевченковском районе.
Президент Еврокомиссии стремится к" проевропейскому и проукраинскому " большинству в парламенте ЕС
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен стремится сформировать "проевропейское и проукраинское" большинство в новом Европейском парламенте, чтобы поддержать сильную Европу.
День шариковой ручки, Всемирный день мороженого, Международный день геральдики. Что еще можно отметить 10 июня
Первую шариковую ручку в 1888 году запатентовал американец Джон Лауд. Однако, из-за несовершенства конструкции и плохих чернил изобретение американца не снискало популярности. В 30-х годах ХХ века созданием шариковой ручки заинтересовались венгерский журналист Ласло Биро и его брат-химик Дьердь Биро.
Нетаньяху призвал министра военного кабинета Израиля вернуться в состав Чрезвычайного кабинета
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал министра военного кабинета Израиля Бенни Гонца вернуться в состав Чрезвычайного кабинета и объединить усилия в войне против ХАМАСа для достижения победы и обеспечения безопасности израильских граждан.
На захваченных территориях Луганщины враг не платит зарплату шахтерам
На временно оккупированных территориях Луганской области шахтеры не получают заработную плату, что приводит к социальному кризису и усилению зависимости от оккупационных сил.
Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент
Европейская народная партия стала "сильнейшей" партией на выборах в Европарламент, по словам Урсулы фон дер Ляйен.
Вражеские войска продвинулись в районе Уманского и в Новоалександровке-DeepState
Войска рф продвинулись в районе Уманского и в Новоалександровке, в то время как ситуация на Покровском направлении остается напряженной.
Министр военного кабинета Израиля ушел в отставку
Министр обороны Израиля Бени Ганц подал в отставку из военного кабинета.