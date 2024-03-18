Задержки скоропортящихся товаров на польской границе из-за блокады достигают 7 дней - ассоциация

Задержки скоропортящихся товаров на границе Польши и Украины увеличились порой до 7 суток. А общая сумма убытков с начала забастовок в пересчете на одну компанию, по подсчетам, в среднем составляет почти 700 тыс. евро. Об этом сообщили в понедельник в Европейской бизнес ассоциации, пишет УНН.

Детали

"Действия протестующих влияют на деятельность как экспортеров, так и импортеров. Среди компаний, сообщающих о влиянии забастовок на их работу, 66% ведут экспортную деятельность и 91% - импортную", - говорится в сообщении.

Товары, которые перевозятся грузовыми автомобилями, часто имеют ограниченный срок годности, поэтому любой простой приводит к значительным финансовым потерям, отмечают в ассоциации.

"По расчетам Ассоциации, общая сумма убытков с начала забастовок в пересчете на одну компанию в среднем составляет почти 700 тыс. евро. К тому же, 98% опрошенных Ассоциацией компаний сообщают о росте цен на услуги транспортировки", - сообщили в ассоциации.

Там отмечают, что кроме забастовок с польской стороны забастовку объявили также и местные украинские перевозчики.

"Из-за действий протестующих с обеих сторон ожидаемые сроки доставки увеличились еще на дополнительные 11 суток задержки для товаров не пищевой группы и 2-7 суток для продовольственной группы, особенно для скоропортящихся товаров. Ситуация остается неурегулированной и непредсказуемой", - указали в ассоциации.

Ассоциация подчеркнула важность обеспечения свободного движения товаров и грузов через польско-украинскую границу, в частности, скоропортящихся товаров, а также военных и гуманитарных грузов, топлива.

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