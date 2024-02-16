Задержание на взятке чиновника Минкульта: в ведомстве отреагировали

Министерство культуры и информационной политики намерено содействовать правоохранителям в расследовании дела в отношении задержанного чиновника ведомства, которого уличили во взятке за беспрепятственный вывоз антиквариата за пределы Украины. Об этом говорится в заявлении Минкульта, пишет УНН.

Министерство культуры и информационной политики Украины будет всесторонне содействовать правоохранительным органам в расследовании. Коррупция недопустима при любых обстоятельствах. Ни в мирные времена, ни во времена, когда художники и журналисты бок о бок с собратьями в составе сил безопасности и обороны защищают наше государство - говорится в заявлении Минкульта.

Ведомство пообещало информировать общественность о следующих событиях.

Напомним

В столице разоблачили чиновника министерства культуры и информационной политики Украины. Он был задержан во время получения взятки за содействие в вывозе антикварного холодного оружия за пределы Украины.

Сейчас фигуранту готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.