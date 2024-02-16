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Задержание на взятке чиновника Минкульта: в ведомстве отреагировали

Задержание на взятке чиновника Минкульта: в ведомстве отреагировали

Киев  •  УНН

16 февраль 2024, 10:20  •  7569 просмотра

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Чиновник министерства культуры Украины был задержан за получение взятки за содействие в экспорте антикварного оружия, и министерство пообещало полное сотрудничество со следствием по делу о коррупции.

Министерство культуры и информационной политики намерено содействовать правоохранителям в расследовании дела в отношении задержанного чиновника ведомства, которого уличили во взятке за беспрепятственный вывоз антиквариата за пределы Украины. Об этом говорится в заявлении Минкульта, пишет УНН

Министерство культуры и информационной политики Украины будет всесторонне содействовать правоохранительным органам в расследовании. Коррупция недопустима при любых обстоятельствах. Ни в мирные времена, ни во времена, когда художники и журналисты бок о бок с собратьями в составе сил безопасности и обороны защищают наше государство

- говорится в заявлении Минкульта.

Ведомство пообещало информировать общественность о следующих событиях.

Напомним 

В столице разоблачили чиновника министерства культуры и информационной политики Украины. Он был задержан во время получения взятки за содействие в вывозе антикварного холодного оружия за пределы Украины. 

Сейчас фигуранту готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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