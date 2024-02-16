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Затримання на хабарі посадовця Мінкульту: у відомстві відреагували

Затримання на хабарі посадовця Мінкульту: у відомстві відреагували

Київ • УНН

 • 19929 перегляди

Чиновник міністерства культури України був затриманий за отримання хабара за сприяння в експорті антикварної зброї, і міністерство пообіцяло повну співпрацю зі слідством у справі про корупцію.

Міністерство культури та інформаційної політики має намір сприяти правоохоронцям у розслідуванні справи щодо затриманого посадовця відомства, якого викрили на хабарі за безперешкодне вивезення антикваріату за межі України. Про це йдеться у заяві Мінкульту, пише УНН

Міністерство культури та інформаційної політики України всебічно сприятиме правоохоронним органам в розслідуванні. Корупція неприпустима за будь-яких обставин. Ні у мирні часи, ні у часи, коли митці та журналісти пліч-о-пліч з побратимами у складі сил безпеки та оборони захищають нашу державу

- йдеться у заяві Мінкульту.

Відомство пообіцяло інформувати громадськість про наступні події.

Нагадаємо 

У столиці викрили посадовця міністерства культури та інформаційної політики України. Він був затриманий під час одержання хабаря за сприяння у вивезенні антикварної холодної зброї за межі України. 

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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