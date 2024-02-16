Затримання на хабарі посадовця Мінкульту: у відомстві відреагували

Міністерство культури та інформаційної політики має намір сприяти правоохоронцям у розслідуванні справи щодо затриманого посадовця відомства, якого викрили на хабарі за безперешкодне вивезення антикваріату за межі України. Про це йдеться у заяві Мінкульту, пише УНН.

Міністерство культури та інформаційної політики України всебічно сприятиме правоохоронним органам в розслідуванні. Корупція неприпустима за будь-яких обставин. Ні у мирні часи, ні у часи, коли митці та журналісти пліч-о-пліч з побратимами у складі сил безпеки та оборони захищають нашу державу - йдеться у заяві Мінкульту.

Відомство пообіцяло інформувати громадськість про наступні події.

Нагадаємо

У столиці викрили посадовця міністерства культури та інформаційної політики України. Він був затриманий під час одержання хабаря за сприяння у вивезенні антикварної холодної зброї за межі України.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.