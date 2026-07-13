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Задержание экс-командира 155-й бригады и ещё группы подозреваемых: полиция рассказала подробности дела об убийстве двух братьев в Киевской области

Киев • УНН

 • 1744 просмотра

Полиция сообщила о подозрении группе военнослужащих по факту похищения, незаконного лишения свободы и жестокого убийства двух братьев из-за конфликта. Тела погибших нашли закопанными в лесополосе в Полтавской области.

Задержание экс-командира 155-й бригады и ещё группы подозреваемых: полиция рассказала подробности дела об убийстве двух братьев в Киевской области

В Киевской области полиция сообщила о подозрении организованной преступной группе из числа военнослужащих по факту похищения, незаконного лишения свободы и жестокого убийства двух человек, сообщили детали дела в Нацполиции в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, двое братьев перестали выходить на связь, а через несколько дней их тела правоохранители обнаружили закопанными в лесополосе на территории Полтавской области. 

Сообщение о безвестном исчезновении братьев поступило в полицию Киевской области 3 июля. Сразу после этого следователи и оперативники начали масштабный комплекс розыскных мероприятий.

Во время осмотра места проживания пропавших полицейские, как указано, "обнаружили признаки совершения тяжкого преступления: поврежденное оборудование системы видеонаблюдения, следы выстрелов и другие вещественные доказательства".

Правоохранители обработали десятки камер видеонаблюдения, проанализировали маршруты передвижения транспортных средств, установили использованные автомобили и собрали доказательства, которые позволили поэтапно воссоздать хронологию преступления.

"В результате спецопераций оперативники уголовного розыска, следователи ГУНП в Киевской области, Белоцерковского районного управления полиции с помощью криминальных аналитиков и при силовой поддержке спецподразделений КОРД и внутренней безопасности ВСУ задержали девятерых подозреваемых. Все они являются военнослужащими", - говорится в сообщении полиции.

Установлено, что "между одним из братьев и местной жительницей накануне возник словесный конфликт из-за того, что молодые люди громко слушали музыку и катались на мотоциклах. В ответ на замечание братья высказались нецензурной бранью. Впоследствии муж односельчанки, который является военнослужащим, требовал извинений перед своей женой, однако мужчины в грубой форме отказали".

"Решив отомстить, злоумышленник привлек к преступному плану других военнослужащих", - указали в полиции.

По данным следствия, "фигуранты проникли на территорию домовладения потерпевших, применяя огнестрельное оружие, насильно вывезли на автомобиле двух мужчин в другую область, незаконно удерживали их в течение длительного времени, после чего убили".

"9 июля полицейские установили место сокрытия тел убитых. Во время осмотра обнаружены многочисленные огнестрельные ранения, свидетельствующие об особой жестокости совершенного преступления", - сказано в сообщении.

Во время дальнейших следственных действий "полицейские задержали еще одного военнослужащего, которому сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух лиц. Именно он во время следственного эксперимента указал место, где были скрыты тела погибших".

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Следователи следственного управления полиции Киевщины при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили о подозрении восьми участникам организованной преступной группы за незаконное лишение свободы и похищение людей (ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Одному из фигурантов сообщение о подозрении за умышленное убийство двух лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы. В настоящее время вышеуказанным подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Сегодня, 13 июля, в Подольском районе Киева оперативники полиции Киевской области при силовой поддержке КОРД задержали экс-командира бригады. Ему уже сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28 п.п. 1, 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы", - указали в полиции.

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Напомним

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Юлия Шрамко

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