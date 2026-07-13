В ОГП подтвердили задержание командира 155-й механизированной бригады Лучанова по делу об убийстве

Станислав Лучанов

Командир 155-й механизированной бригады Станислав Лучанов, подозреваемый в причастности к похищению людей, задержан. Информацию об этом УНН подтвердили в Офисе Генерального прокурора.

11 июля СМИ сообщили, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады были задержаны по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

Сообщалось, что в ночь на 28 июня семеро человек ворвались во двор двух братьев в Киевской области и вывезли их в неизвестном направлении.

ОК "Север" подтвердило расследование событий с военными 155-й ОМБр, отметив, что командир самовольно покинул службу, и его разыскивают.

Известно, что Белоцерковским районным управлением полиции при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона и оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований НПУ с привлечением Военной службы правопорядка в настоящее время проводится досудебное расследование. Сведения по делу внесены в ЕРДР по п.1 ч.2 ст. 115 и ч. 3 ст. 146 УКУ – умышленное убийство и незаконное лишение свободы или похищение человека.

Тела, которые, по предварительным данным, принадлежат потерпевшим, уже эксгумированы.

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