Генштаб отреагировал на правонарушения военных из 155-й ОМБр и СЗЧ командира
Киев • УНН
Генеральный штаб ВСУ заявил о сотрудничестве с правоохранителями в расследовании правонарушений военных из 155-й ОМБр. Фигурантов отстранили, командира бригады разыскивают из-за самовольного оставления службы.
Генеральный штаб ВСУ сделал заявление относительно правонарушений военных 155-й ОМБр и розыска командира в СЗЧ, пишет УНН.
В связи с информацией о правонарушениях, совершенных военнослужащими 155-й отдельной механизированной бригады, а также фактом самовольного оставления воинской части командиром, сообщаем следующее. Незаконные действия, совершенные военнослужащими, рассматриваются по предварительной квалификации в рамках уголовного производства. Рассмотрение обстоятельств инцидента осуществляется правоохранительными органами. Фигуранты производства отстранены от выполнения служебных обязанностей
Как указано, "военная служба правопорядка и органы военного управления взаимодействуют с правоохранительными органами в рамках досудебного расследования, в частности по установлению местонахождения командира бригады".
Генеральный штаб, как отмечается, "подтверждает полное сотрудничество с правоохранительными органами на всех этапах расследования и предоставление им необходимого содействия в пределах компетенции военного управления".
"Если следствие докажет вину - отвечать будут за каждое совершенное преступление, независимо от должности или предыдущих заслуг фигурантов. В случае установления вины должностных лиц в судебном порядке, Генеральным штабом будут приняты меры реагирования, предусмотренные законодательством. Подчеркиваем нетерпимость к любым противоправным проявлениям среди личного состава, которые противоречат закону", - говорится в заявлении.
Напомним
Военная служба правопорядка в ВСУ сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в деле о незаконном лишении свободы и умышленном убийстве.
Перед этим ОК "Север" сообщило о расследовании событий с военными 155-й ОМБр, отметив, что командир самовольно оставил службу, и его разыскивают.
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Это заявление появилось после появления в СМИ информации, что правоохранители задержали нескольких бойцов бригады.
Согласно данным на сайте бригады, с февраля 2026 года командиром 155-й ОМБр (в/ч А5001) имени Анны Киевской является подполковник Станислав Лучанов. До 2026 года занимал должность начальника штаба в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".