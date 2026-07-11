Сухопутные войска объяснили ситуацию вокруг событий с бойцами 155-й ОМБр и заявили о сотрудничестве со следствием
Киев • УНН
Сухопутные войска ВСУ заявили о сотрудничестве со следствием по событиям с бойцами 155-й ОМБр. Часть информации не обнародуют, чтобы не навредить расследованию.
Сухопутные войска ВСУ сделали заявление относительно событий, связанных с отдельными военнослужащими 155-й ОМБр, заявив о сотрудничестве со следствием, отметив, что часть информации не обнародуется, чтобы не навредить расследованию, и заметив, что "это не является попыткой скрыть факты или избежать ответственности", пишет УНН.
Детали
"Открытость в сложных ситуациях является частью ответственности командования. Именно поэтому мы считаем необходимым дать разъяснения относительно информации, связанной с отдельными военнослужащими воинской части А5001", - говорится в заявлении.
Как указано, "в настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства. Сухопутные войска сотрудничают со следствием, предоставляют необходимые материалы и способствуют проведению процессуальных действий в пределах своих полномочий", - заявили в Сухопутных войсках.
"Часть информации не может быть обнародована на данном этапе, поскольку ее разглашение может навредить расследованию. Это не является попыткой скрыть факты или избежать ответственности", - отметили в Сухопутных войсках.
"Все сведения, которые можно было обнародовать без ущерба для следствия, уже опубликованы. Дальнейшие комментарии относительно хода расследования относятся к компетенции правоохранительных органов. Сухопутные войска заинтересованы в полном, объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств. При наличии правовых оснований причастные лица должны понести ответственность в порядке, определенном законом", - сказано в заявлении.
Напомним
Ранее ОК "Север" сообщило о расследовании событий с военными 155-й ОМБр, отметив, что командир самовольно оставил службу, и его разыскивают.
Это заявление появилось после появления в СМИ информации, что правоохранители задержали нескольких бойцов бригады.
Согласно данным на сайте бригады, с февраля 2026 года командиром 155-й ОМБр (в/ч А5001) имени Анны Киевской является подполковник Станислав Лучанов. До 2026 года занимал должность начальника штаба в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".