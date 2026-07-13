Зеленский подтвердил задержание экс-командира 155-й бригады и еще 9 подозреваемых по делу об убийстве двух братьев в Киевской области

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил задержание бывшего командира 155-й бригады и других военных — всего 10 человек — по делу об убийстве двух жителей села Калиновка на Киевщине, пишет УНН.

Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о задержании еще одного лица из группы, которая жестоко убила двух жителей села Калиновка на Киевщине. Ужасная трагедия, и все виновные в ней будут привлечены к справедливой ответственности. Уже задержаны 10 человек. Это, к сожалению, военнослужащие и бывший командир 155-й бригады. Все, что ими делалось, будет детально проверено - написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал, что "это дело, которое касается не одной громады и не одной только Киевщины". "Установить полную правду и привлечь к ответственности всех виновных – это потребность всей страны. Так и будет", - отметил он.

"Сегодня руководитель области вместе с начальником полиции области общались также с общиной Калиновки. Важно, что люди помогают защищать справедливость для семьи Мосейчуков. Все, что было обещано людям во время этого общения, должно быть реализовано в полном объеме. Благодарю всех, кто помогает, и представителей медиа – за неравнодушие", - подчеркнул Зеленский.

Глава МВД Клименко, в свою очередь, указал, что полиция задержала 10-го подозреваемого в убийстве двух братьев на Киевщине в результате масштабной работы правоохранителей.

"Ужасное преступление. Резонанс, который оно вызвало, стал запуском публичной дискуссии о поведении отдельных военнослужащих в тылу. Недопустимо решать конфликты с помощью бандитских методов. И в то же время – недопустимо, чтобы такие случаи бросали тень на тех, кто защищает нас от кровавого врага на фронте", - написал Клименко в соцсетях.

"Люди, совершающие преступление, должны понимать, что неотвратимость наказания обязательно будет для всех причастных. Оперативники, криминальные аналитики и следователи полиции Киевщины обработали десятки камер видеонаблюдения, проанализировали маршруты передвижения транспортных средств, установили использованные автомобили и собрали доказательства, которые позволили поэтапно восстановить хронологию преступления", - сообщил министр.

По его словам, "расследования не происходят в прямом эфире, не обо всем можно сразу говорить". "Проведена масштабная работа полиции совместно с прокуратурой, и она дала результат – задержание организованной преступной группы", - указал Клименко.

"Расследование продолжается. Мои соболезнования семье погибших. Виновные понесут ответственность за совершенное преступление", - подчеркнул глава МВД.

Напомним

Ранее УНН подтвердили в Офисе Генерального прокурора, что командира 155-й бригады Станислава Лучанова задержали.

Военная служба правопорядка в ВСУ сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении по делу о незаконном лишении свободы и умышленном убийстве.

Перед этим ОК "Север" сообщило о расследовании событий с военными 155-й ОМБр, отметив, что командир самовольно оставил службу, и его разыскивают.

Генштаб отреагировал на правонарушения военных из 155-й ОМБр и СЗЧ командира

Это заявление появилось после появления в СМИ информации, что правоохранители задержали нескольких бойцов бригады.

Согласно данным на сайте бригады, с февраля 2026 года командиром 155-й ОМБр (в/ч А5001) имени Анны Киевской является подполковник Станислав Лучанов. До 2026 года занимал должность начальника штаба в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".