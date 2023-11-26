Задержали супругов, которые пытались вывезти в Венгрию сотню золотых украшений

Супруги украинцев пытались провезти в Венгрию около 100 полиэтиленовых пакетов с золотыми украшениями, но их задержали. Об этом сообщила Государственная пограничная служба, пишет УНН.

Супруги пытались скрыть украшения, которые везли в Венгрию. Однако волнение взяло верх, что и побудило пограничников Мукачевского отряда совместно с работниками таможни провести дополнительный осмотр автомобиля. Причины своей тревоги граждане хранили ближе к себе - в карманах и на теле лиц обнаружили около 100 полиэтиленовых пакетов с золотыми украшениями вместе с ценниками - сообщили в Госпогранслужбе.

Уточняется, что ювелирные изделия изъяты установленным порядком, вес и сумма оценки устанавливаются. Но судя по фото на ценниках, где можно увидеть украшения дороже 100 и 200 тысяч гривен, общая стоимость украшений будет равна нескольким миллионам гривен.

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