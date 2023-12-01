Задержали на взятке: четырем судьям Киевского апелляционного суда сообщили о подозрении
Четырем судьям Апелляционного суда Киева предъявлено обвинение в получении 35 000 долларов взятки за снятие ареста с активов частной компании.
Поставка высокоточных ракет GLSDB в Украину отложена до 2024 года - Reuters
Ожидаемая поставка Украине высокоточных ракет GLSDB была отложена до 2024 года, несмотря на первоначальные планы. Пентагон намерен поставить ракеты после испытаний.
Предоставила оккупантам данные о коллегах и участниках АТО: экс-правоохранительница с Харьковщины проведет 15 лет за решеткой
Харьковский суд приговорил бывшего офицера к 15 годам за сотрудничество с оккупантами и передачу информации о проукраински настроенных гражданах после частичного захвата региона.
Клименко отчитался перед послами стран G7 о реформах в МВД и расследовании военных преступлений
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отчитался перед послами G7 о реформах в министерстве и расследовании военных преступлений в Украине. Реформы включают кадровые изменения, и Министерство задокументировало почти 101 000 военных преступлений, многие из которых были совершены в конкретных регионах.
Бербок на встрече ОБСЕ, куда также пригласили лаврова, требовала от путина остановить войну
На заседании ОБСЕ министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Россию прекратить войну в Украине и раскритиковала действия россии.
Шторм в Крыму: боевые дельфины покинули черноморский флот
Российские боевые дельфины, содержащиеся в Севастопольской бухте (Крым), возможно, были выпущены на волю или потеряны после того, как их вольеры были повреждены во время шторма. Судьба дельфинов, которых ВМФ россии готовил к обороне, остается неясной в ожидании более четких спутниковых снимков.
Немецко-украинское энергетическое партнерство: в Минэнерго думают как привлечь инвестиций в проекты по распределенной генерации
Украинские и немецкие чиновники обсудили инвестиции в проекты распределенной энергетики для модернизации энергетического сектора Украины, сосредоточившись на возобновляемых источниках и "умных" сетях. Встреча имела целью способствовать привлечению инвестиций и ускорению интеграции в европейские рынки.
Сингапур и Цюрих названы самыми дорогими городами мира по версии EIU
Сингапур и Цюрих возглавили список самых дорогих городов мира по версии EIU на 2023 год, за ними следуют Женева, Нью-Йорк и Гонконг. Несмотря на незначительное снижение, глобальный кризис стоимости жизни сохраняется.
ЕС планирует 12 декабря представить план использования доходов от замороженных российских активов - Bloomberg
ЕС планирует облагать налогом доходы от замороженных российских активов на сумму более 200 миллиардов евро для восстановления Украины, причем предложение ожидается 12 декабря, несмотря на беспокойство стран-членов. Некоторые страны выступают за осторожный, постепенный подход, тогда как ЕС настаивает на быстрых действиях.
В Киеве подрядчик пытался присвоить 500 тысяч гривен предназначенных на ремонт школьных укрытий - прокуратура
В Голосеевском районе Киева будут судить подрядчика, который присвоил 500 000 гривен из средств, предназначенных для ремонта школьных укрытий. За завышение стоимости ремонта ему грозит до 8 лет лишения свободы.