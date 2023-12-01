Задержали на взятке: четырем судьям Киевского апелляционного суда сообщили о подозрении

Четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых разоблачили на взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на САП.

Детали

Сегодня сообщили о подозрении четырем судьям Киевского апелляционного суда, уличенным в получении неправомерной выгоды в размере 35 тысяч долларов США за отмену ареста имущества частного общества. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.

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