Застройщик рассказал, на сколько в среднем подорожали квартиры

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 50255 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105536 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127117 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134486 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170354 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153817 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141477 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130480 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182174 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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9 марта, 19:50 • 14972 просмотра
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Застройщик рассказал, на сколько в среднем подорожали квартиры

Застройщик рассказал, на сколько в среднем подорожали квартиры

Киев  •  УНН

 • 10032 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Председатель правления - президент "Киевгорстроя" рассказал о повышении цен на стройматериалы и влияние такой тенденции на квадратный метр, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу холдинговой компании.

"Все стройматериалы подорожали на 30%. Осенью ждать ничего хорошего не приходится, так как цена растет ежемесячно. Какие причины подорожания - спросите у производителей стройматериалов. Может дорожает электроэнергия, еще что-то - надо спрашивать у них", - пояснил Кушнир.

Он также добавил, что кроме удорожания стройматериалов, выросла средняя зарплата у строителей. Это тоже дает свой толчок. В целом на сегодняшний день себестоимость строительства увеличилась процентов на 25%.

"Квадратный метр вырос в цене на 25%. И, думаю, будет дорожать и дальше", - добавил Кушнир.

Также руководитель холдинга пояснил, что дорожает пропорционально все жилье, независимо от того, какие именно материалы использованы при строительстве.

"В среднем цена выросла на 15% - это данные по "Киевгорстрою". Что будет к новому году? Доллар вырастет - квадрат вырастет. Материалы еще подорожают - и квадрат подорожает. Поедет еще какое-то количество строителей в ту же Польшу - опять же подорожает" , - резюмировал Кушнир.

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