Застройщик рассказал, на сколько в среднем подорожали квартиры

"Все стройматериалы подорожали на 30%. Осенью ждать ничего хорошего не приходится, так как цена растет ежемесячно. Какие причины подорожания - спросите у производителей стройматериалов. Может дорожает электроэнергия, еще что-то - надо спрашивать у них", - пояснил Кушнир.

Он также добавил, что кроме удорожания стройматериалов, выросла средняя зарплата у строителей. Это тоже дает свой толчок. В целом на сегодняшний день себестоимость строительства увеличилась процентов на 25%.



"Квадратный метр вырос в цене на 25%. И, думаю, будет дорожать и дальше", - добавил Кушнир.



Также руководитель холдинга пояснил, что дорожает пропорционально все жилье, независимо от того, какие именно материалы использованы при строительстве.



"В среднем цена выросла на 15% - это данные по "Киевгорстрою". Что будет к новому году? Доллар вырастет - квадрат вырастет. Материалы еще подорожают - и квадрат подорожает. Поедет еще какое-то количество строителей в ту же Польшу - опять же подорожает" , - резюмировал Кушнир.