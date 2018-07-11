Забудовник розповів, на скільки в середньому подорожчали квартири

"Всі будматеріали подорожчали на 30%. Восени чекати нічого хорошого не доводиться, тому що ціна зростає щомісяця. Які причини подорожчання – запитайте у виробників будматеріалів. Може дорожчає електроенергія, ще щось – треба питати у них", - пояснив Кушнір.

Він також додав, що крім подорожчання будматеріалів, зросла середня зарплата у будівельників. Це теж дає свій поштовх. В цілому на сьогоднішній день собівартість будівництва збільшилася відсотків на 25%.



"Квадратний метр виріс в ціні на 25%. І, думаю, буде дорожчати і надалі", - додав Кушнір.



Також керівник холдингу пояснив, що дорожчає пропорційно все житло, незалежно від того, які саме матеріали використані при зведенні.



"В середньому ціна зросла на 15% – це дані по "Київміськбуду". Що буде до нового року? Долар виросте – квадрат виросте. Матеріали ще подорожчають – і квадрат подорожчає. Поїде ще якась кількість будівельників в ту ж Польщу – знову ж подорожчає", - резюмував Кушнір.