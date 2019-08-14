Застройщик показал процесс работ на ЖК "Медовый"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Продолжаются работы по возведению нового жилого комплекса "Медовый" по ул. Петра Радченко, 27-29 в Соломенском районе Киева, сообщает УНН со ссылкой на информацию предоставленную пресс-службой ХК "Киевгорстрой"
В доме №1 обустройство кирпичной кладки и монтаж окон выполнены на 100%. Проводятся фасадные работы, происходит монтаж лифтов.
В доме №2, 1 секция, завершены монолитные работы. Выполнен монтаж окон на уровне 10-го этажа, оборудовано цементную кладку на уровне 18 этажа.
В доме №2, секция 2,3,4, обустроены монолит на уровне 20 этажа, цементная кладка на уровне 14 этажа, монтаж окон на уровне 4 этажа. Выполняют электромонтажные и сантехнические работы.
В доме №2, секции 5,6,7, завершены монолитные работы. Обустраивают цементную кладку на уровне 24 этажа. Проходит монтаж окон на уровне 14 этажа. Выполняют электромонтажные и сантехнические работы.
В доме №3 закончено стяжку. Выполняют отделку МОП. Монтаж окон выполнен на 100%. Установлено внутренние двери до 10 этажа включительно.
В ХК "Киевгорстрой" напомнили, что стоимость квадратного метров от 17 008 грн, квартиры доступны также в рассрочку и кредит.