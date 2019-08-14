Забудовник показав процес робіт на ЖК “Медовий”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Тривають роботи по зведенню нового житлового комплексу “Медовий” по вул. Петра Радченка, 27-29 у Солом’янському районі Києва, повідомляє УНН з посилання на інформацію надану прес-службо ХК “Київміськбуд”
У будинку № 1 облаштування цегляної кладки й монтаж вікон виконано на 100%. Проводяться фасадні роботи, відбувається монтаж ліфтів.
У будинку № 2, 1 секція, завершені монолітні роботи. Виконано монтаж вікон на рівні 10-го поверху, облаштовано цементну кладку на рівні 18 поверху.
У будинку № 2, секція 2,3,4, облаштовано моноліт на рівні 20 поверху, цементну кладку на рівні 14 поверху, монтаж вікон на рівні 4 поверху. Виконують електромонтажні й сантехнічні роботи.
У будинку № 2, секції 5,6,7 завершені монолітні роботи. Облаштовують цементну кладку на рівні 24 поверху. Проходить монтаж вікон на рівні 14 поверху. Виконують електромонтажні й сантехнічні роботи.
У будинку № 3 закінчено стяжку. Виконують оздоблення МЗК. Монтаж вікон виконано на 100 %. Встановлено внутрішні двері до 10 поверху включно.
У ХК “Київміськбуд” нагадали, що вартість квадратного метрів від 17 008 грн, квартири доступні також у розстрочку і кредит.