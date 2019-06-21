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Застройщик показал ход работ на ЖК "Медовый-2"

Киев • УНН

 • 10838 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Активно ведутся работы по возведению нового жилого комплекса "Медовый-2" по улице Петра Радченко, 27 в Соломенском районе столицы. Холдинговая компания "Киевгорстрой" показала, как происходят работы, передает УНН.

Застройщик показал ход работ на ЖК "Медовый-2"

В жилом доме №1 свайное поле выполнено на 100%, строители приступают к выполнению ростверка. В жилом доме №2 приступили к выполнению свайного поля.

Как сообщили в "Киевгорстрой", ЖК "Медовый-2" - это комплекс из трех 26-этажных домов, который является гармоничным дополнением ЖК "Медовый". Архитектура комплекса, его придомовая территория, оформление входных групп будут выполнены в одном дизайнерском стиле, которые напоминают пчелиные соты и делают его особенным.

"Мы продолжаем строить новый микрорайон на берегу верхнего каскада Совских озер, тем самым развивая инфраструктуру Соломенского района. На сегодняшний день это одно из самых тихих и живописных мест в г. Киеве.

Также стоит отметить, что по городу начата реконструкция и благоустройство микрорайона. Вскоре здесь построят и реконструируют дороги, откроют новые парки и зоны досуга, все это сделает проживание в комплексе еще более комфортным", - сообщили в "Киевгорстрое".

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