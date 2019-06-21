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Забудовник показав хід робіт на ЖК "Медовий-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Активно тривають роботи по зведенню нового житлового комплексу "Медовий-2" по вулиці Петра Радченка, 27 у Солом’янському районі столиці. Холдингова компанія "Київміськбуд" показала, як відбуваються роботи, передає УНН.

Забудовник показав хід робіт на ЖК "Медовий-2"

У житловому будинку №1 пальове поле виконане на 100%, будівельники приступають до виконання ростверка. У житловому будинку №2 приступили до виконання пальового поля.

Як повідомили у "Київміськбуд", ЖК "Медовий-2" – це комплекс з трьох 26-поверхових будинків, який є гармонійним доповненням ЖК "Медовий". Архітектура комплексу, його прибудинкова територія, оформлення вхідних груп будуть виконані в одному дизайнерському стилі, що нагадують бджолині соти і роблять його особливим.

"Ми продовжуємо будувати новий мікрорайон на березі верхнього каскаду Совських озер, тим самим розвиваючи інфраструктуру Солом’янського району. На сьогоднішній день це одне з найбільш тихих та живописних місць в м. Києві.

Також варто зазначити, що містом розпочато реконструкцію та благоустрій мікрорайону. Незабаром тут побудують та реконструюють дороги, відкриють нові парки та зони дозвілля, все це зробить проживання в комплексі ще більш комфортним", - повідомили у "Київміськбуді".

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