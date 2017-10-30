Застройщик назвал базовую стоимость квадратного метра жилья в новостройках на следующий год

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39236 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102008 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155780 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116194 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116322 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112445 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104197 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107048 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103549 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153403 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Застройщик назвал базовую стоимость квадратного метра жилья в новостройках на следующий год

Застройщик назвал базовую стоимость квадратного метра жилья в новостройках на следующий год

Киев  •  УНН

 • 7706 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Стоимость квадратного метра жилья в новостройках, возводимых в отдаленных столичных районах, в следующем году будет не менее 15-17 тыс. гривен. Об этом сказал вице-президент "Киевгорстрой" Аркадий Бондарев, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Представитель застройщика посоветовал потенциальным инвесторам "ожидать повышения и не радоваться пустыми надеждами на снижение цены".

"Себе в убыток застройщики работать не будут. Минрегион вывел себестоимость строительных работ на 2018 год в размере 14 340 грн/кв.м, то есть это минимальная стоимость без учета суммы за землю, техническую документацию и т.д. Учитываем и прогнозы по росту цен на электроэнергию и топливо, а также рост минимальной зарплаты. Добавляем все это к минимальной цене и уже есть как минимум 15 тыс. - 17 тыс. грн за кв.м для отдаленных участков", - пояснил он.

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