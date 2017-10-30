Застройщик назвал базовую стоимость квадратного метра жилья в новостройках на следующий год
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Стоимость квадратного метра жилья в новостройках, возводимых в отдаленных столичных районах, в следующем году будет не менее 15-17 тыс. гривен. Об этом сказал вице-президент "Киевгорстрой" Аркадий Бондарев, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Представитель застройщика посоветовал потенциальным инвесторам "ожидать повышения и не радоваться пустыми надеждами на снижение цены".
"Себе в убыток застройщики работать не будут. Минрегион вывел себестоимость строительных работ на 2018 год в размере 14 340 грн/кв.м, то есть это минимальная стоимость без учета суммы за землю, техническую документацию и т.д. Учитываем и прогнозы по росту цен на электроэнергию и топливо, а также рост минимальной зарплаты. Добавляем все это к минимальной цене и уже есть как минимум 15 тыс. - 17 тыс. грн за кв.м для отдаленных участков", - пояснил он.