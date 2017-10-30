Забудовник назвав базову вартість квадратного метру житла у столичних новобудовах на наступний рік

Представник забудовника порадив потенційним інвесторам "чекати підвищення і не втішається порожніми надіями на зниження ціни".

"Собі у збиток забудовники працювати не будуть. Мінрегіон вивів собівартість будівельних робіт на 2018 рік у розмірі 14 340 грн/кв.м, тобто, це мінімальна вартість без урахування суми за землю, технічну документацію і т.д. Враховуємо і прогнози щодо зростання цін на електроенергію і пальне, а також зростання мінімальної зарплати. Додаємо все це до мінімальної ціни і вже маємо як мінімум 15 тис. - 17 тис. грн за кв.м для віддалених ділянок", - пояснив він.