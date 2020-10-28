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Запрет на пропуск через КПВВ "Станица Луганская" продлили из-за эпидситуации в ОРЛО

Запрет на пропуск через КПВВ "Станица Луганская" продлили из-за эпидситуации в ОРЛО

Киев  •  УНН

 • 20299 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Временное прекращение пропуска лиц через КПВВ "Станица Луганская" продлено до 15 ноября 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"С целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19 и сохранения жизни и здоровья граждан, по приказу командующего Объединенных сил, приостановление пропуска лиц через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" продлено до 23 ч. 59 мин 15 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что распространение коронавирусной болезни COVID-19 на временно оккупированной территории Луганской области становится критическим. Оккупационная администрация РФ не в состоянии стабилизировать эпидемическую ситуацию. Существенно ухудшает состояние дел на временно оккупированной территории Украины отсутствие достаточного количества квалифицированных медицинских работников и средств противодействия заболеванию.

"Для граждан остается возможность пересечь линию разграничения в этом КПВВ только по отдельному решению командующего. Такое решение может быть принято, исходя из документально подтвержденных жизненно важных обстоятельств социально-гуманитарного характера", - отметили в штабе ООС.

Стоит отметить, что граждане, которые имеют место прописки на временно оккупированной территории Украины, в КПВВ "Станица Луганская" могут быть пропущены через линию разграничения к месту регистрации.

Напомним, что на КПВВ "Станица Луганская" временно приостановили пропуск лиц с 15 октября.

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