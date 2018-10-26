Запретить взимать долги с "Укрспирт" хотят специальным законом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №9222, которым предлагается установить мораторий на обращение по взиманию активов из государственного предприятия "Укрспирт", передает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.
Проект Закона называется “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предприятий спиртовой отрасли (в части установления моратория на обращения взыскания на активы предприятия)”.
Принятие проекта закона позволит разрешить ситуацию, которая сложилась в ГП “Укрспирт” по применению Государственной фискальной службой Украины финансовых санкций, убеждены законодатели.
“Единственным путем решения сложившейся ситуации является введение моратория на обращения взыскания на активы Государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности ”Укрспирт“ как налогоплательщика по финансовым санкциям, которые применены до 31 декабря 2015 года на время до принятия решения о приватизации указанного предприятия”, - говорится в пояснительной записке документа.
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Также нардепы считают, что установление моратория на обращения по взиманию активов с ГП создаст условия для прибыльности деятельности предприятия; увеличит поступления в государственный бюджет Украины; позволит эффективно использовать производственные мощности предприятия; сделает предприятие привлекательным для иностранных партнеров.
Напомним, в июле текущего года, на ГП “Укрспирт” заявили о том, что оказались на грани банкротства и не в состоянии платить зарплату своим сотрудникам. Произошло это из-за значительных долгов ГП — в размере 186 956 800,16 грн. Кроме того, по решению судов, средства “Укрспирт” были арестованы.
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Отметим, ранее в правительстве активно обсуждался вопрос приватизации “Укрспирт”, и впоследствии принятия такого решения решили отложить на неопределенный срок.
Участники алкогольного рынка в монопольном положении “Укрспирт” видят источник тенизации на коррупции. Однако активного лоббирования приватизации ГП с их стороны не происходит.