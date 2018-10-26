Заборонити стягувати борги з "Укрспирту" хочуть спеціальним законом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №9222, яким пропонується встановити мораторій на звернення щодо стягування активів з державного підприємства "Укрспирт", передає УНН із посиланням на сайт ВРУ.
Проект ЗУ називається “Про внесення змін до деяких законів України щодо підприємств спиртової галузі (в частині встановлення мораторію на звернення стягнення на активи підприємства)”.
Прийняття проекту закону дозволить вирішити ситуацію, яка склалася в ДП “Укрспирт” щодо застосування Державною фіскальною службою України фінансових санкцій, переконані законотворці.
“Єдиним шляхом вирішення ситуації, що склалася, є введення мораторію на звернення стягнення на активи Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості „Укрспирт“ як платника податків за фінансовими санкціями, які застосовані до 31 грудня 2015 року на час до прийняття рішення про приватизацію вказаного підприємства”, — йдеться у пояснювальній записці документу.
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Також нардепи вважають, що встановлення мораторію на звернення щодо стягування активів з ДП створить умови для прибутковості діяльності підприємства; збільшить надходження до державного бюджету України; дозволить ефективно використовувати виробничі потужності підприємства; зробить підприємство привабливим для закордонних партнерів.
Нагадаємо, у липні поточного року, на ДП “Укрспирт” заявили про те, що опинилися на межі банкрутства та не в змозі платити зарплату своїм співробітникам. Сталося це через значні борги ДП — у розмірі 186 956 800,16 грн. Крім того, за рішенням судів, кошти “Укрспирту” були арештовані.
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Зауважимо, раніше в уряді активно обговорювалося питання приватизації “Укрспирту”, та згодом прийняття такого рішення вирішили відкласти на невизначений термін.
Учасники алкогольного ринку у монопольному становищі “Укрспирту” вбачають джерело тінізації на корупції. Проте активного лобіювання приватизації ДП з їхнього боку не відбувається.