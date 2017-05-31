Прем'єр-міністр підтримує продаж ДП "Укрспирт"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за продаж ДП "Укрспирт". Про це він заявив на сьогоднішньому засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Про "Укрспирт" ми сьогодні говорили. Та треба його продати. Нащо він державі потрібен взагалі? Аукціон, прозорий абсолютно, хай купляють", - сказав прем'єр-міністр.
Як повідомляв УНН, влада пообіцяла МВФ продати "Укрспирт" до кінця вересня 2017 року.
За прогнозами Мінагрополітики, після приватизації "Укрспирту" за 4 роки тіньовий ринок спирту повинен знизитися з 45% до 13%.
Додамо, що в Україні завищені ціни на спирт. Протягом останнього часу, вони виросли на 20%.
У зв'язку з цим, мінімальні ціни на лікеро-горілчані вироби будуть переглянуті у бік збільшення - на 11%.