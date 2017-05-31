Премьер-министр поддерживает продажу ГП "Укрспирт"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за продажу ГП "Укрспирт". Об этом он заявил на сегодняшнем заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Об "Укрспирте" мы сегодня говорили. Но надо его продать. Зачем он государству нужен вообще? Аукцион, прозрачный абсолютно, пусть покупают", - сказал премьер-министр.
Как сообщал УНН, власти пообещали МВФ продать "Укрспирт" до конца сентября 2017.
По прогнозам Минагрополитики, после приватизации "Укрспирт" за 4 года теневой рынок спирта должен снизиться с 45% до 13%.
Добавим, что в Украине завышены цены на спирт. В последнее время, они выросли на 20%.
В связи с этим, минимальные цены на ликероводочные изделия будут пересмотрены в сторону увеличения - на 11%.