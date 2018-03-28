Задолженность по зарплатам уменьшилась на 3,1%

“На 1 марта 2018 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2 млрд 455,9 млн грн, или 96,9% по сравнению с 1 февраля 2018 года”, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 марта составила 1 млрд 317,5 млн грн (94,2% по сравнению с 1 февраля 2018 года), то есть она уменьшилась на 5,8%.

Напомним, в феврале 2018 года, по сравнению с предыдущим месяцем, средняя номинальная зарплата украинцев выросла на 1,5%. В то же время реальная зарплата выросла всего на 0,6%.