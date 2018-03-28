Заборгованість по зарплатах зменшилась на 3,1%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Заборгованість по зарплатах українців протягом лютого зменшилась на 3,1%, передає УНН з посиланням на Держстатистики.
“На 1 березня 2018 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 2 млрд 455,9 млн грн, або 96,9% порівняно з 1 лютого 2018 року”, — йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 березня становила 1 млрд 317,5 млн грн (94,2% порівняно з 1 лютого 2018 року), тобто вона зменшилась на 5,8%.
Нагадаємо, у лютому 2018 року, порівняно із попереднім місяцем, середня номінальна зарплата українця зросла на 1,5%. Водночас реальна зарплата зросла лише на 0,6%.