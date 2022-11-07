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Обеспечат неотложные потребности сектора обороны: Зеленский о передаче в Минобороны пяти предприятий

Обеспечат неотложные потребности сектора обороны: Зеленский о передаче в Минобороны пяти предприятий

Киев • УНН

 • 348465 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Переход в собственность государства активов предприятий – "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" и "Укртатнафта" – помогут обеспечить неотложные потребности украинского сектора обороны. Об этом в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

"Наш отпор врагу должен быть максимально эффективным и слаженным", – написал Зеленский.

Он напомнил, что на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего было принято решение о переходе в собственность государства активов стратегически важных предприятий: "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнефть" и "Укртатнефть".

"Такие шаги, необходимые для нашего государства в условиях войны, осуществляются согласно действующим законам и помогут обеспечивать насущные потребности нашего сектора обороны. В эти трудные времена должны направить все силы для освобождения нашей земли и людей, поддержки украинской армии", - отметил Зеленский.

Напомним

Активы стратегически важных предприятий "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта" передали в управление Министерству обороны Украины.

Резников сообщал, что сформированы наблюдательные советы пяти переданных в Минобороны предприятий.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что эти предприятия "должны работать 24/7 для нужд обороны нашего государства".

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