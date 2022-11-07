Наглядові ради п'яти переданих до Міноборони підприємств сформовані - Резніков

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«Загальні збори (акціонерів – ред.) відбулися. Сформовані наглядові ради, й вже згідно із законами, стандартами корпоративного управління ці наглядові ради будуть призначати поточний менеджмент, тобто, виконавчих керівників тощо, щоб робота підприємств не припинялася», - розповів Резніков.

Деталі

Присутній на брифінгу Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вказав, що ці п'ять "підприємств мають працювати 24/7 для потреб оборони нашої держави".

«Ці підприємства, які працюють продовжать працювати. Хочу запевнити колективи працюючих підприємств в тому, що жодних змін в роботі підприємств не відбудеться, лише буде більше замовлень, більше гарантій від держави стосовно роботи та виробництва вашої продукції. Стосовно тих підприємств, які не працювали на сьогодні, ми потребуємо продукції цих підприємств, роботу цих підприємств буде відновлено, трудові колективи будуть повертатися до роботи, й технічний потенціал цих підприємств буде використовуватися абсолютно повністю з точки зору інтеграції в економіку на військових рейках та замовлень від держави», - розповів Шмигаль.

Він зазначив, що продукція, яку виготовляють зазначені підприємства, критично необхідна для Збройних сил України та енергетичного сектору.

Доповнення

Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР) опублікувала рішення щодо відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАт «АвтоКрАЗ», ПрАТ «Запоріжтрансформатор».

Активи стратегічно важливих підприємств "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта" передали в управління Міністерству оборони України, вказали в РНБО.