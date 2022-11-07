Укрнафта, Мотор Січ та інші відтепер у власності держави: Шмигаль розповів, що далі

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"Акції п’яти стратегічно важливих підприємств України були примусово відчужені у власність держави. Відповідне рішення ухвалене за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ідеться про підприємства «Укрнафта», «Укртатнафта», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ» та «Мотор Січ»", - зазначив Шмигаль.

"Підприємства, які вже працювали, отримають більше замовлень та більше гарантій від держави щодо виробництва продукції. Робота підприємств, які на сьогодні не функціонували, буде відновлена. Працівники повернуться до виробничого процесу", - зазначив Прем'єр.

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Очільник уряду наголосив, що продукція, яку виготовляють зазначені підприємства, "критично необхідна для наших Збройних сил та енергетичного сектору". "Тож вони мають забезпечувати оборонні потреби держави у воєнний час", - зауважив Прем'єр.

"Українська економіка сьогодні на воєнних рейках. Усі ми працюємо задля нашої перемоги. І такі стратегічні підприємства також мають працювати на перемогу України", - вказав Шмигаль.

Нагадаємо

Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР) опублікувала рішення щодо відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАт "АвтоКрАЗ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Активи стратегічно важливих підприємств "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта" передали в управління Міністерству оборони України, вказали в РНБО.