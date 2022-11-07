Укрнафта, Мотор Сич и другие отныне в собственности государства: Шмыгаль рассказал, что дальше

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Киев • УНН

 • 354247 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Пять стратегически важных предприятий Украины, акции которых были принудительно отчуждены в собственность государства, либо получат больше заказов, либо возобновят работу, и должны обеспечивать оборонные потребности государства в военное время. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, 7 ноября, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Акции пяти стратегически важных предприятий Украины были принудительно отчуждены в собственность государства. Соответствующее решение принято по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего. Речь идет о предприятиях «Укрнафта», «Укртатнафта», «Запорожтрансформатор», «АвтоКрАЗ» и «Мотор Сич»", - отметил Шмыгаль.

"Предприятия, которые уже работали, получат больше заказов и больше гарантий от государства по производству продукции. Работа предприятий, которые на сегодняшний день не функционировали, будет возобновлена. Работники вернутся в производственный процесс", - отметил Премьер.

Детали

Глава правительства подчеркнул, что продукция, производимая указанными предприятиями, "критически необходима для наших Вооруженных сил и энергетического сектора". "Таким образом, они должны обеспечивать оборонные потребности государства в военное время", - отметил Премьер.

"Украинская экономика сегодня на военных рельсах. Все мы работаем ради нашей победы. И такие стратегические предприятия также должны работать на победу Украины", - указал Шмыгаль.

Напомним

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР) опубликовала решение относительно отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ", ЧАО "Запорожтрансформатор".

Активы стратегически важных предприятий "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта" передали в управление Министерству обороны Украины, указали в СНБО.

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