Забезпечать нагальні потреби сектору оборони: Зеленський про передачу в Міноборони п'яти підприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Перехід у власність держави активів підприємств – "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" і "Укртатнафта" – допоможуть забезпечити нагальні потреби українського сектору оборони. Про це у Facebook повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
"Наша відсіч ворогу має бути максимально ефективною та злагодженою", – написав Зеленський.
Він нагадав, що на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача було ухвалено рішення про перехід у власність держави активів стратегічно важливих підприємств: "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" і "Укртатнафта".
"Такі кроки, необхідні для нашої держави в умовах війни, здійснюються згідно чинних законів і допоможуть забезпечувати нагальні потреби нашого сектору оборони. У ці важкі часи маємо направити всі сили задля звільнення нашої землі та людей, підтримки української армії", – зазначив Зеленський.
Нагадаємо
Активи стратегічно важливих підприємств "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта" передали в управління Міністерству оборони України.
Резніков повідомляв, що сформовано наглядові ради п'яти переданих до Міноборони підприємств.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що ці підприємства "мають працювати 24/7 для потреб оборони нашої держави".