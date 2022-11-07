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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Забезпечать нагальні потреби сектору оборони: Зеленський про передачу в Міноборони п'яти підприємств

Забезпечать нагальні потреби сектору оборони: Зеленський про передачу в Міноборони п'яти підприємств

Київ • УНН

 • 348468 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Перехід у власність держави активів підприємств – "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" і "Укртатнафта" – допоможуть забезпечити нагальні потреби українського сектору оборони. Про це у Facebook повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

"Наша відсіч ворогу має бути максимально ефективною та злагодженою", – написав Зеленський.

Він нагадав, що на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача було ухвалено рішення про перехід у власність держави активів стратегічно важливих підприємств: "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ",  "Укрнафта" і "Укртатнафта".

"Такі кроки, необхідні для нашої держави в умовах війни, здійснюються згідно чинних законів і допоможуть забезпечувати нагальні потреби нашого сектору оборони. У ці важкі часи маємо направити всі сили задля звільнення нашої землі та людей, підтримки української армії", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Активи стратегічно важливих підприємств "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта" передали в управління Міністерству оборони України.

Резніков повідомляв, що сформовано наглядові ради п'яти переданих до Міноборони підприємств.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що ці підприємства "мають працювати 24/7 для потреб оборони нашої держави".

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