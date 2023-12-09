"Забастовка, а не блокировка": Ассоциация международных автоперевозчиков Украины объяснила, что планируется на венгерской границе
Киев • УНН
Венгерские дальнобойщики планируют бастовать, а не блокировать украинскую границу в знак протеста против "транспортного безвиза" с Украиной, как пояснил вице-президент Международной ассоциации автомобильных перевозчиков Украины.
Венгерские митингующие не будут блокировать границу, а они будут бастовать. Они будут стоять у дороги и выражать свой протест. Об этом в телемарафоне "Единые новости" сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин, передает УНН.
Мы разговаривали с этой ассоциацией во вторник и их позиция непонятна. Они говорят, что "безразрешительная система" искривила рынок. Хотя соглашение Украины с ЕС, которое они так хотят отменить, прямо запрещает нам осуществлять перевозки по территории стран ЕС
Добавим
Ассоциация венгерских подрядчиков автоперевозок MKFE заявила, что с понедельника, 11 декабря, начнет протест вслед за польскими и словацкими дальнобойщиками. Их основное требование - отмена "транспортного безвиза" для Украины.
"Забастовка, а не блокировка": Ассоциация международных автоперевозчиков Украины объяснила, что планируется на венгерской границе
Венгерские дальнобойщики планируют бастовать, а не блокировать украинскую границу в знак протеста против "транспортного безвиза" с Украиной, как пояснил вице-президент Международной ассоциации автомобильных перевозчиков Украины.
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