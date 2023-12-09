"Забастовка, а не блокировка": Ассоциация международных автоперевозчиков Украины объяснила, что планируется на венгерской границе

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
  •  111556 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  141950 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
8 декабря  •  146533 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
8 декабря  •  141297 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
8 декабря  •  137657 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
8 декабря  •  135013 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  159641 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  158159 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  146098 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  144776 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  142889 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  133663 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  143134 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
6 декабря  •  152228 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
6 декабря  •  145165 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Парламент принял законопроект о криминализации контрабанды с поправками, предложенными бизнесом

Парламент принял законопроект о криминализации контрабанды с поправками, предложенными бизнесом

  •  100768 просмотра
Собирают "шахэды": в новый санкционный список Украины попали компании, причастные к импорту электроники для ракет и дронов

Собирают "шахэды": в новый санкционный список Украины попали компании, причастные к импорту электроники для ракет и дронов

  •  100548 просмотра
Южная Корея пообещала поддержку в восстановлении окружающей среды в Украине

Южная Корея пообещала поддержку в восстановлении окружающей среды в Украине

  •  97234 просмотра
Зимние шины для "крохи" из тылового обеспечения: присоединяйтесь к сборам

Зимние шины для "крохи" из тылового обеспечения: присоединяйтесь к сборам

  •  89447 просмотра
Россияне обстреляли Херсон, ранены два человека

Россияне обстреляли Херсон, ранены два человека

  •  77633 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
zabastovka-a-ne-blokirovka-assotsiatsiya-mezhdunarodnikh-avtoperevozchikov-ukraini-obyasnila-chto-planiruetsya-na-vengerskoi-granitse

"Забастовка, а не блокировка": Ассоциация международных автоперевозчиков Украины объяснила, что планируется на венгерской границе

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 20:48  •  16861 просмотра

Read in English

Венгерские дальнобойщики планируют бастовать, а не блокировать украинскую границу в знак протеста против "транспортного безвиза" с Украиной, как пояснил вице-президент Международной ассоциации автомобильных перевозчиков Украины.

Венгерские митингующие не будут блокировать границу, а они будут бастовать. Они будут стоять у дороги и выражать свой протест. Об этом в телемарафоне "Единые новости" сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин, передает УНН.

Мы разговаривали с этой ассоциацией во вторник и их позиция непонятна. Они говорят, что "безразрешительная система" искривила рынок. Хотя соглашение Украины с ЕС, которое они так хотят отменить, прямо запрещает нам осуществлять перевозки по территории стран ЕС

 заявил он.

Добавим

Ассоциация венгерских подрядчиков автоперевозок MKFE заявила, что с понедельника, 11 декабря, начнет протест вслед за польскими и словацкими дальнобойщиками. Их основное требование - отмена "транспортного безвиза" для Украины.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
"Страйк, а не блокування": Асоціація міжнародних автоперевізників України пояснила, що планується на угорському кордоні
"A strike, not a blockade": Association of International Road Carriers of Ukraine explains what is planned at the Hungarian border
Новости по теме

"Забастовка, а не блокировка": Ассоциация международных автоперевозчиков Украины объяснила, что планируется на венгерской границе

Венгерские дальнобойщики планируют бастовать, а не блокировать украинскую границу в знак протеста против "транспортного безвиза" с Украиной, как пояснил вице-президент Международной ассоциации автомобильных перевозчиков Украины.

Общество •   •  16861 просмотра
"Забастовка, а не блокировка": Ассоциация международных автоперевозчиков Украины объяснила, что планируется на венгерской границе

Фехтовальщица Ольга Харлан завоевала "серебро" на этапе Гран-при в Орлеане

На пути к финальному поединку Ольга победила трех соперниц.

Спорт •   •  17608 просмотра
Фехтовальщица Ольга Харлан завоевала "серебро" на этапе Гран-при в Орлеане

Зеленский летит в Аргентину на инаугурацию новоизбранного президента на инаугурацию

Президент Украины Зеленский летит в Аргентину на инаугурацию президента Хавьера Милея и по дороге встретился с премьер-министром Кабо-Верде, где обсудил сотрудничество и мирные инициативы.

Политика •   •  20999 просмотра
Зеленский летит в Аргентину на инаугурацию новоизбранного президента на инаугурацию

Эксперты установили компанию, которая производит "шахеды" для России

Украинские эксперты установили, что беспилотники Shahed-131 и Shahed-136, которые в России называют "Герань", производятся иранской государственной компанией Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company. Это свидетельствует о причастности Ирана к поставкам БПЛА в Россию для использования в конфликте с Украиной.

Война •   •  24493 просмотра
Эксперты установили компанию, которая производит "шахеды" для России

Венгерские перевозчики угрожают блокировать границу с Украиной

Венгерские автоперевозчики 11 декабря устраивают акцию протеста с требованием отменить транспортное соглашение в пользу Украины, утверждая, что оно наносит ущерб местным компаниям. Они имеют разрешение полиции на проведение демонстрации.

Политика •   •  24049 просмотра
Венгерские перевозчики угрожают блокировать границу с Украиной

"Блэкауты могут быть": Галущенко об атаке на энергосистему зимой

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что, хотя отключения электроэнергии могут произойти, если энергосистема будет критически повреждена, ожидается, что любые перебои в электроснабжении будут временными.

Политика •   •  24447 просмотра
"Блэкауты могут быть": Галущенко об атаке на энергосистему зимой

"Барби" и "Опенгеймер" попали в подборку лучших фильмов 2023 года: кто еще в топе по версии AFI

AFI назвал "Барби" и "Оппенгеймер" среди лучших фильмов 2023 года. Лучшими сериалами назвали ленты "Начальная школа Эббота" и "Медведь"

Культура •   •  23161 просмотра
"Барби" и "Опенгеймер" попали в подборку лучших фильмов 2023 года: кто еще в топе по версии AFI

рф с нового года запрещает передвижение автомобилей с украинскими номерами на ВОТ - ЦНС

россия запретит автомобили с украинскими номерами на своих оккупированных территориях с 1 января 2024 года в рамках политики принудительной паспортизации.

Война •   •  29525 просмотра
рф с нового года запрещает передвижение автомобилей с украинскими номерами на ВОТ - ЦНС

Совет ЕС на следующем заседании обсудит обязательства по безопасности перед Украиной - Боррель

Следующее заседание Совета ЕС по иностранным делам будет посвящено обязательствам ЕС по безопасности и предложениям по укреплению украинской армии после масштабных ракетных ударов, нанесенных россией.

Политика •   •  28391 просмотра
Совет ЕС на следующем заседании обсудит обязательства по безопасности перед Украиной - Боррель

Украина призывает мир осудить запланированные Россией "выборы" на оккупированных территориях

Министерство иностранных дел Украины призывает мир осудить запланированные Россией президентские выборы на оккупированных украинских территориях и ввести санкции против причастных к ним лиц. В ведомстве отмечают, что выборы нарушают международное право и будут признаны недействительными.

Политика •   •  28578 просмотра
Украина призывает мир осудить запланированные Россией "выборы" на оккупированных территориях