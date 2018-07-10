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За издевательство над бездомным уволено трое харьковских полицейских

За издевательство над бездомным уволено трое харьковских полицейских

Киев  •  УНН

 • 12784 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Руководство Харьковской полиции уволило троих полицейских за издевательства над бездомным на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.

"В соответствии с приказом ГУНП в Харьковской области, двух старших сержантов и капрала сектора патрульной полиции отделения полиции на станции "Харьков-Пассажирский" Холодногорского отдела полиции города Харькова привлечено к дисциплинарной ответственности в виде увольнения из рядов Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, командир взвода - их непосредственный руководитель - предупрежден о неполном должностном соответствии. Также строго предупрежден о необходимости соблюдения подчиненным личным составом служебной дисциплины и прав и свобод граждан и.о. начальника Холодногорского отдела полиции.

Напомним, 7 июля в помещении отделения полиции на станции "Харьков-Пассажирский" трое полицейских Холодногорского отдела полиции ГУНП в области: старшие сержанты 1989 и 1992 года рождения и капрал сектора патрульной полиции 1997 года рождения - применяли неправомерные меры физического воздействия к неизвестному гражданину. Соответствующая видеозапись опубликована в Facebook.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства дела, личность потерпевшего, а также лицо, снявшее видео.

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