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За знущання з безхатченка звільнено трьох харківських поліцейських

За знущання з безхатченка звільнено трьох харківських поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Керівництво Харківської поліції звільнила трьох поліцейських за знущання з безхатченка на залізничному вокзалі. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.

"Відповідно до наказу ГУНП в Харківській області, двох старших сержантів та капрала сектору патрульної поліції відділення поліції на станції "Харків-Пасажирський" Холодногірського відділу поліції міста Харкова притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення з лав Національної поліції України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, командир взводу – їх безпосередній керівник - попереджений про неповну посадову відповідність. Також суворо попереджений про необхідність дотримання підпорядкованим особовим складом службової дисципліни та прав і свобод громадян т.в.о. начальника Холодногорського відділу поліції.

Нагадаємо, 7 липня у приміщенні відділення поліції на станції "Харків-Пасажирський" троє поліцейських Холодногірського відділу поліції ГУНП в області: старші сержанти 1989 та 1992 року народження та капрал сектору патрульної поліції 1997 року народження - застосовували неправомірні заходи фізичного впливу до невідомого громадянина. Відповідний відеозапис було опубліковано у Facebook.

Наразі триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини справи, особа потерпілого, а також особа, що зробила відео.

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