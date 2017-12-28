За призывы в соцсетях к свержению государственной власти открыто 43 производства - СБУ

“По материалам спецслужбы зарегистрировано 43 уголовных производства в отношении агитаторов, которые в основном в российских соцсетях распространяли материалы призывы к свержению конституционного строя и государственной власти, проведению массовых беспорядков и другой антиукраинской пропаганде”, — говорится в сообщении.

Также с начала года суды вынесли 36 обвинительных приговоров владельцам и администраторам антиукраинских сообществ и страниц в социальных сетях, в частности “ВКонтакте” и “Одноклассники”. Их действия квалифицируются по ст.109 (насильственное изменение или свержение конституционного строя), ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, СБУ обнаружила почти 400 человек, которые через Интернет распространяли антиукраинскую пропаганду.