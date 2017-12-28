За заклики у соцмережах до повалення державної влади відкрито 43 провадження - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. За заклики до повалення конституційного ладу та державної влади України до кримінальної відповідальності притягуються 43 особи. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
“За матеріалами спецслужби зареєстровано 43 кримінальні провадження стосовно агітаторів, які переважно у російських соцмережах поширювали матеріали заклики до повалення конституційного ладу та державної влади, проведення масових заворушень та іншу антиукраїнську пропаганду”, — йдеться у повідомленні.
Також з початку року суди винесли 36 обвинувальних вироків власникам та адміністраторам антиукраїнських спільнот та сторінок у соціальних мережах, зокрема “ВКонтакте” та “Одноклассники”. Їхні дії кваліфікуються за ст.109 (насильницька зміна чи повалення конституційного ладу), ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, СБУ виявила майже 400 осіб, які через Інтернет розповсюджували антиукраїнську пропаганду.