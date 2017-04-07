За захват "Укртатнафты" в соответствии с решениями судов заплатят обычные украинцы - Л.Косянчук

Как известно, ранее компания "Татнефть" выиграла Парижский арбитражный суд против Украины. Через отчуждения у российской стороны более 50% акций "Укртатнафты", нашу страну обязали выплатить 112 млн долл.

Указанные акции, как отмечают в "Татнефти" в дальнейшем "перешли в группу Приват", принадлежащей украинскому олигарху Игорю Коломойскому".

Заявленная сегодня, в иске в Федеральный окружной суд Колумбии, сумма в 144 млн долл., по информации истца, включает в себя еще и начисленные штрафы, в связи с тем, что Украина до сих пор не выполнила решение Арбитража.

По словам Л.Косянчука, о том, каким образом стало возможным захват "Укртатнафты" со стороны отдельных украинских бизнесменов в 2007 году, Генеральная прокуратура Украины должна была разобраться уже давно.

"Вмешиваться нужно было на момент, когда все это делалось. Хотя я могу сказать, что сторона Татарстана не была также белая и пушистая, потому что они обанкротили предприятие. И даже такие вопросы нужно было решить цивилизованным путем, а не то, как сделали - силовым методом захватили такое предприятие", - сказал он.

Эксперт считает, что за захват "Укртатнафты" придется платить украинцам, потому что никто из причастных к этому процессу отвечать не будет.

"Я думаю, что государство безусловно заплатит, потому что, если государство эти долги международному суду не заплатит, то будут арестованы государственные зарубежные активы. Поэтому, как всегда, олигархи насытились, люди заплатят.

К тому времени, я возглавлял департамент нефти и газа в Минэнерго. И мы даже разработали законопроект, который позволял, чтобы государство могло собрать акционеров и решать вопросы. Но Коломойский подошел к Ющенко, и тот его не подписал.

То есть, здесь однозначно понятно, что все это не могло произойти без того, что наши чиновники "погрели руки". И без проплаченных решений судов такого не могло произойти", - добавил он.

Напомним, "Татнефть" подала ходатайство в суд США о принудительном взыскании с Украины 144 млн долл. -за захвата "Укртатнафты" в 2007 году.

Напомним, председатель правления "Укртатнафты" Павла Овчаренко МВД объявило в розыск .

В сообщении МВД отмечается, что П.Овчаренко скрывается с апреля 2015 года и обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

В всеукраинский розыск П.Овчаренко объявлен по представлению Службы безопасности Украины.

По данным СМИ , он является партнером бизнесмена Игоря Коломойского, а также причастен к рейдерскому захвату активов агрохолдинга "Агрейн".