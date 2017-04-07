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За захоплення “Укртатнафти” відповідно до рішень судів платитимуть звичайні українці - Л.Косянчук

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. За захоплення “Укртатнафти”, скоріш за все, не платитимуть менеджери, які це робили, бізнесмени та чиновники. За все, як завжди, заплатить український народ. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт паливно-енергетичного ринку України Леонід Косянчук, коментуючи позов “Татнефті” до України щодо примусового відшкодування російській компанії 144 млн дол.

Як відомо, раніше компанія “Татнефть” виграла Паризький арбітражний суд проти України. Через відчуження у російської сторони більше 50% акцій “Укртатнафти”, нашу країну було зобов’язано виплатити 112 млн дол.

Вказані акції, як зазначають у “Татнефті” у подальшому “перейшли до групи "Приват“, що належить українському олігарху Ігору Коломойському”.

Заявлена сьогодні, у позові до Федерального окружного суду Колумбії, сума у 144 млн дол., за інформацією позивача, включає в себе ще й нараховані штрафи, у зв’язку з тим, що Україна досі не виконала рішення Арбітражу.

За словами Л.Косянчука, у тому, яким чином стало можливим захоплення “Укртатнафти” збоку окремих українських бізнесменів у 2007 році, Генеральна прокуратура України мала би розібратися вже давно.

“Втручатися потрібно було на момент, коли все це робилося. Хоча я можу сказати, що сторона Татарстану не була також біла і пухнаста, тому що вони збанкротували підприємство. І, навіть, такі питання потрібно було вирішити цивілізованим шляхом, а не те, як зробили — силовим методом захопили таке підприємство”, — сказав він.

Експерт вважає, що за захоплення “Укрататнафти” доведеться платити українцям, бо ніхто з причетних до цього процесу відповідати не буде.

“Я думаю, що держава безперечно заплатить, тому що, якщо держава ці борги міжнародному суду не заплатить, то будуть заарештовані державні закордонні активи. Тому, як завжди, олігархи наїлися, а люди заплатять.

На той час, я очолював департамент нафти і газу у Міненерго. І ми навіть розробили законопроект, який дозволяв, щоб Держава могла зібрати акціонерів і вирішувати питання. Але Коломойський добіг до Ющенка, і той його не підписав.
Тобто, тут однозначно зрозуміло, що все це не могло відбутися без того, що наші чиновники „погріли руки“. І без проплачених рішень судів такого не могло відбутися”, — додав він.

Нагадаємо, “Татнефть” подала клопотання в суд США про примусове стягнення з України 144 млн дол. через захоплення “Укртатнафти” у 2007 році.

Нагадаємо, голову правління “Укртатнафти” Павла Овчаренка МВС оголосило в розшук.

У повідомленні МВС зазначається, що П.Овчаренко переховується з квітня 2015 року та звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення або розтрата чужого майна, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

У всеукраїнський розшук П.Овчаренко оголошений за поданням Служби безпеки України.

За даними ЗМІ, він є партнером бізнесмена Ігоря Коломойського, а також причетний до рейдерського захоплення активів агрохолдингу “Агрейн”.

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