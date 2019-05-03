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За гибель несовершеннолетнего на стройке объявили подозрение заместителю директора по производству

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Заместителю директора по производству сообщили о подозрении из-за гибели несовершеннолетнего парня на стройке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, передает УНН.

"На сегодня заместителю директора объявлено по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей)", - говорится в сообщении.

Так, происшествие случилось 12 февраля 2018 года на строительной площадке в Подольском районе. По данным следствия, заместитель директора, в нарушение требований нормативных актов об охране труда, привлек несовершеннолетнего к выполнению работ по обивке бетона на сваях в котловане. В ходе этих работ в котловане произошло смещение бетонных блоков, которые смертельно травмировали юношу.

"По результатам предварительного расследования (проведение обысков, комплекса судебных экспертиз, допроса свидетелей и проверок Госслужбы Украины по вопросам труда) установлено, что на стройке не были созданы безопасные условия труда, работы выполнялись без проекта, не было проверено надежность крепления стенок выемки и не были разработаны мероприятия безопасного выполнения совместных работ", - добавили в прокуратуре.

Напомним, в Тернопольской области мужчина, который работал на местном строительстве, упал с 3 этажа недостроенного дома.

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