За гибель несовершеннолетнего на стройке объявили подозрение заместителю директора по производству
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Заместителю директора по производству сообщили о подозрении из-за гибели несовершеннолетнего парня на стройке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, передает УНН.
"На сегодня заместителю директора объявлено по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей)", - говорится в сообщении.
Так, происшествие случилось 12 февраля 2018 года на строительной площадке в Подольском районе. По данным следствия, заместитель директора, в нарушение требований нормативных актов об охране труда, привлек несовершеннолетнего к выполнению работ по обивке бетона на сваях в котловане. В ходе этих работ в котловане произошло смещение бетонных блоков, которые смертельно травмировали юношу.
"По результатам предварительного расследования (проведение обысков, комплекса судебных экспертиз, допроса свидетелей и проверок Госслужбы Украины по вопросам труда) установлено, что на стройке не были созданы безопасные условия труда, работы выполнялись без проекта, не было проверено надежность крепления стенок выемки и не были разработаны мероприятия безопасного выполнения совместных работ", - добавили в прокуратуре.
Напомним, в Тернопольской области мужчина, который работал на местном строительстве, упал с 3 этажа недостроенного дома.