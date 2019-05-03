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За загибель неповнолітнього на будівництві оголосили підозру заступнику директора з виробництва

За загибель неповнолітнього на будівництві оголосили підозру заступнику директора з виробництва

Київ • УНН

 • 10833 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Заступнику директора з виробництва повідомили про підозру через загибель неповнолітнього хлопця на будівництві. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Києва, передає УНН.

"На сьогодні заступнику директора оголошено за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей)", - йдеться в повідомленні.

Так, подія сталася 12 лютого 2018 року на будівельному майданчику у Подільському районі. За даними слідств, заступник директора, порушуючи вимоги нормативних актів про охорону праці, залучив неповнолітнього до виконання робіт з оббивання бетону на палях у котловані. У ході цих робіт у котловані відбувся зсув бетонних блоків, які смертельно травмували юнака.

"За результатами досудового розслідування (проведення обшуків, комплексу судових експертиз, допиту свідків та перевірок Держслужби України з питань праці) встановлено, що на будівництві не були створені безпечні умови праці, роботи виконувалися без проекту, не було перевірено надійність кріплення стінок виїмки та не розроблено заходів безпечного виконання сумісних робіт", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, у Тернопільській області чоловік, який працював на місцевому будівництві, впав з 3 поверху незавершеного будинку.

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