За Ермака внесли уже 14,5 млн грн из залога - средства поступили от двух лиц
Киев • УНН
За экс-руководителя ОП Ермака внесли первые 14,5 млн грн залога. Деньги поступили от двух неизвестных лиц, полная сумма составляет 140 миллионов гривен.
На счета для внесения залога за бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака уже поступило 14,5 млн грн. В пресс-службе ВАКС сообщили, что средства начали поступать, и по предварительным данным, взносы осуществили два человека, однако их имена пока неизвестны. Об этом сообщили журналистке УНН в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.
Детали
"Средства начали поступать сейчас. На наших счетах четырнадцать с половиной миллионов гривен", – сообщили в пресс-службе ВАКС.
Кроме того, по предварительным данным, по состоянию на данный момент, средства внесли два человека, однако кто именно - пока пресс-службе неизвестно.
Напомним
14 мая 2026 года судья ВАКС назначил экс-руководителю ОП Ермаку содержание под стражей с возможностью 140 млн грн залога. Прокуроры САП просили установить сумму в 180 миллионов гривен.
Ермак после решения суда заявил, что не имеет необходимой суммы для внесения залога и будет подавать апелляцию.
Дополняется...