За январь враг нанес более 3,6 тысячи ударов по Купянщине
Киев • УНН
За январь оккупанты нанесли более 3600 ударов по населенным пунктам Купянщины. В результате атак 22 человека получили ранения, 4 погибли.
Начальник Купянской МВА Андрей Беседин рассказал, что за январь россияне нанесли более 3,6 тысячи ударов по населенным пунктам Купянщины. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, передает УНН.
Более 3600 ударов враг нанес в январе по населенным пунктам Купянщины: 22 человека травмированы, а 4 человека погибли
Напомним
российские оккупанты готовятся к окружению Купянска и форсированию реки Оскол, а также продолжают «ползучее продвижение» в угоду правителю россии владимиру путину, который не собирается заканчивать войну.