За январь враг нанес более 3,6 тысячи ударов по Купянщине

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Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
05:21 • 85167 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 111693 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 120474 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 125029 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 114349 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 124423 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 127482 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 128051 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 127874 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Эксклюзив
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7 февраля, 14:19 • 117989 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За январь враг нанес более 3,6 тысячи ударов по Купянщине

За январь враг нанес более 3,6 тысячи ударов по Купянщине

Киев  •  УНН

 • 1663 просмотра

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За январь оккупанты нанесли более 3600 ударов по населенным пунктам Купянщины. В результате атак 22 человека получили ранения, 4 погибли.

Начальник Купянской МВА Андрей Беседин рассказал, что за январь россияне нанесли более 3,6 тысячи ударов по населенным пунктам Купянщины. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, передает УНН.

Более 3600 ударов враг нанес в январе по населенным пунктам Купянщины: 22 человека травмированы, а 4 человека погибли

- сказал Беседин.

Напомним 

российские оккупанты готовятся к окружению Купянска и форсированию реки Оскол, а также продолжают «ползучее продвижение» в угоду правителю россии владимиру путину, который не собирается заканчивать войну.  

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
kupyanskКупянск

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