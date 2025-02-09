За січень ворог наніс понад 3,6 тисячі ударів по Купʼянщині

Начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін розповів, що за січень росіяни нанесли понад 3,6 тисячі ударів по населених пунктах Купʼянщини. Про це він повідомив в ефірі телемарафону, передає УНН.

Понад 3600 ударів ворог завдав у січні по населених пунктах Куп'янщини: 22 людини травмовані, а 4 людини загинули - сказав Беседін.

Нагадаємо

російські окупанти готуються до оточення Куп'янська і форсування річки Оскіл, а також продовжують "повзуче просування" на догоду правителю росії володимиру путіну, який не збирається закінчувати війну.