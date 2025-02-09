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За січень ворог наніс понад 3,6 тисячі ударів по Купʼянщині

За січень ворог наніс понад 3,6 тисячі ударів по Купʼянщині

Київ • УНН

 • 62139 перегляди

За січень окупанти завдали понад 3600 ударів по населених пунктах Купʼянщини. Внаслідок атак 22 людини отримали поранення, 4 загинули.

Начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін розповів, що за січень росіяни нанесли понад 3,6 тисячі ударів по населених пунктах Купʼянщини. Про це він повідомив в ефірі телемарафону, передає УНН.

Понад 3600 ударів ворог завдав у січні по населених пунктах Куп'янщини: 22 людини травмовані, а 4 людини загинули

- сказав Беседін.

Нагадаємо 

російські окупанти готуються до оточення Куп'янська і форсування річки Оскіл, а також продовжують "повзуче просування" на догоду правителю росії володимиру путіну, який не збирається закінчувати війну.  

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Війна
kupianskКуп'янськ

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