За січень ворог наніс понад 3,6 тисячі ударів по Купʼянщині
Київ • УНН
За січень окупанти завдали понад 3600 ударів по населених пунктах Купʼянщини. Внаслідок атак 22 людини отримали поранення, 4 загинули.
Начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін розповів, що за січень росіяни нанесли понад 3,6 тисячі ударів по населених пунктах Купʼянщини. Про це він повідомив в ефірі телемарафону, передає УНН.
Понад 3600 ударів ворог завдав у січні по населених пунктах Куп'янщини: 22 людини травмовані, а 4 людини загинули
Нагадаємо
російські окупанти готуються до оточення Куп'янська і форсування річки Оскіл, а також продовжують "повзуче просування" на догоду правителю росії володимиру путіну, який не збирається закінчувати війну.