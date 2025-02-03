За январь месяц на территории рф было поражено 9 нефтяных объектов - СтратКом
Киев • УНН
СтратКом ВСУ сообщает о поражении девяти нефтяных объектов на территории рф в течение января. Среди пораженных целей - нефтебазы в Энгельсе, Волгограде, Брянске и другие стратегические объекты.
Только за январь на территории России поражено девять нефтяных объектов. Об этом сообщает СтратКом ВСУ, пишет УНН.
Детали
Без нефти и нефтяных денег врагу труднее обслуживать свою армию
8 января - Нефтебаза в Энгельсе;
16, 21 января - нефтебаза «Лискинская»;
18 января - нефтебаза в Людиново;
18 января - нефтебаза «8 марта»;
21 января - смоленский авиазавод;
24 января - завод «Кремний Эл»;
в Брянске 24, 26 января - Рязанская нефтеперерабатывающая компания;
29 января - НПЗ в Кустово;
31 января - нефтебаза в волгограде;
Напомним
На Волгоградском НПЗ произошел пожар в результате падения обломков беспилотника, пострадал один работник. За ночь российские военные заявили об уничтожении 49 дронов в разных регионах рф.