За январь месяц на территории рф было поражено 9 нефтяных объектов - СтратКом

Только за январь на территории России поражено девять нефтяных объектов. Об этом сообщает СтратКом ВСУ, пишет УНН.

Детали

Без нефти и нефтяных денег врагу труднее обслуживать свою армию - говорится в сообщении.

8 января - Нефтебаза в Энгельсе;

16, 21 января - нефтебаза «Лискинская»;

18 января - нефтебаза в Людиново;

18 января - нефтебаза «8 марта»;

21 января - смоленский авиазавод;

24 января - завод «Кремний Эл»;

в Брянске 24, 26 января - Рязанская нефтеперерабатывающая компания;

29 января - НПЗ в Кустово;

31 января - нефтебаза в волгограде;

Напомним

На Волгоградском НПЗ произошел пожар в результате падения обломков беспилотника, пострадал один работник. За ночь российские военные заявили об уничтожении 49 дронов в разных регионах рф.