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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За январь месяц на территории рф было поражено 9 нефтяных объектов - СтратКом

За январь месяц на территории рф было поражено 9 нефтяных объектов - СтратКом

Киев  •  УНН

 • 11064 просмотра

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СтратКом ВСУ сообщает о поражении девяти нефтяных объектов на территории рф в течение января. Среди пораженных целей - нефтебазы в Энгельсе, Волгограде, Брянске и другие стратегические объекты.

Только за январь на территории России поражено девять нефтяных объектов. Об этом сообщает СтратКом ВСУ, пишет УНН.

Детали 

Без нефти и нефтяных денег врагу труднее обслуживать свою армию

- говорится в сообщении.

8 января - Нефтебаза в Энгельсе;

16, 21 января - нефтебаза «Лискинская»;

18 января - нефтебаза в Людиново;

18 января - нефтебаза «8 марта»;

21 января - смоленский авиазавод;

24 января - завод «Кремний Эл»;

в Брянске 24, 26 января - Рязанская нефтеперерабатывающая компания;

29 января - НПЗ в Кустово; 

31 января - нефтебаза в волгограде;

Напомним 

На Волгоградском НПЗ произошел пожар в результате падения обломков беспилотника, пострадал один работник. За ночь российские военные заявили об уничтожении 49 дронов в разных регионах рф. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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