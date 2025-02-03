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За січень місяць на території рф було уражено 9 нафтових обʼєктів - СтратКом

За січень місяць на території рф було уражено 9 нафтових обʼєктів - СтратКом

Київ • УНН

 • 31307 перегляди

СтратКом ЗСУ повідомляє про ураження дев'яти нафтових об'єктів на території рф протягом січня. Серед уражених цілей - нафтобази в енгельсі, волгограді, брянську та інші стратегічні об'єкти.

Лише за січень на території росії уражено девʼять нафтових обʼєктів. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, пише УНН.

Деталі 

Без нафти та нафтових грошей ворогу важче обслуговувати своє військо

- йдеться у повідомленні.

8 січня — Нафтобаза в енгельсі;

16, 21 січня — нафтобаза "ліскінська";

18 січня — нафтобаза в людіново;

18 січня — нафтобаза "8 марта";

21 січня — смоленський авіазавод;

24 січня — завод "Кремній Ел";

у Брянську 24, 26 січня — Рязанська нафтопереробна компанія;

29 січня — НПЗ у кустово; 

31 січня — нафтобаза у волгограді;

Нагадаємо 

На Волгоградському НПЗ сталася пожежа внаслідок падіння уламків безпілотника, постраждав один працівник. За ніч російські військові заявили про знищення 49 дронів у різних регіонах рф. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаЕкономіка
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України

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