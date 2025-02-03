За січень місяць на території рф було уражено 9 нафтових обʼєктів - СтратКом

Лише за січень на території росії уражено девʼять нафтових обʼєктів. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, пише УНН.

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Без нафти та нафтових грошей ворогу важче обслуговувати своє військо - йдеться у повідомленні.

8 січня — Нафтобаза в енгельсі;

16, 21 січня — нафтобаза "ліскінська";

18 січня — нафтобаза в людіново;

18 січня — нафтобаза "8 марта";

21 січня — смоленський авіазавод;

24 січня — завод "Кремній Ел";

у Брянську 24, 26 січня — Рязанська нафтопереробна компанія;

29 січня — НПЗ у кустово;

31 січня — нафтобаза у волгограді;

Нагадаємо

На Волгоградському НПЗ сталася пожежа внаслідок падіння уламків безпілотника, постраждав один працівник. За ніч російські військові заявили про знищення 49 дронів у різних регіонах рф.