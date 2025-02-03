За січень місяць на території рф було уражено 9 нафтових обʼєктів - СтратКом
Київ • УНН
СтратКом ЗСУ повідомляє про ураження дев'яти нафтових об'єктів на території рф протягом січня. Серед уражених цілей - нафтобази в енгельсі, волгограді, брянську та інші стратегічні об'єкти.
Лише за січень на території росії уражено девʼять нафтових обʼєктів. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, пише УНН.
Деталі
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8 січня — Нафтобаза в енгельсі;
16, 21 січня — нафтобаза "ліскінська";
18 січня — нафтобаза в людіново;
18 січня — нафтобаза "8 марта";
21 січня — смоленський авіазавод;
24 січня — завод "Кремній Ел";
у Брянську 24, 26 січня — Рязанська нафтопереробна компанія;
29 січня — НПЗ у кустово;
31 січня — нафтобаза у волгограді;
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