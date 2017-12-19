При каких условиях Кабмин позволит проверять бизнес, пока неизвестно - нардеп

По его словам, правительство планирует вывести из-под действия моратория контроллеров при выполнении ими определенных условий, однако, о каких именно условиях идет речь, пока неизвестно.

"Если вы внимательно слушали Премьера и заместителя министра экономического развития, то они, анонсируя так называемый "умный мораторий", сказали, что Кабмин позволит Госпродпотребслужбе, органам ветконтроля, Госатомрегулированию и другим выходить на внеплановые проверки в случае выполнения "индивидуальных стандартов". Однако, о каких именно стандартах идет речь, пока никто не уточнил. И будут ли осуществимыми эти стандарты вообще - тоже неизвестно", - сказал он.

Оценивать, насколько решения КМУ по поводу моратория будут "умными", сможем только после их принятия, отметил С.Тригубенко.

"Сейчас рано что-либо говорить, и радоваться по этому поводу тоже. С одной стороны, можно констатировать, что правительство услышало экспертов и потребителей, которые уже утонули в фальсификате и просроченных товарах, но с другой стороны, как все это в итоге заработает или не заработает на практике, пока сказать нельзя", - отметил нардеп и добавил, что он лично надеется на возвращение контроля за предпринимателями, которые производят и продают продукты питания, а также за теми, кто имеет отношение к обеспечению товарами и услугами детей.

Напомним, по оценкам экспертов, в течение срока действия моратория (с 2014 года) в Украине значительно ухудшилось качество продуктов питания, возросло количество фальсификата на рынках и в магазинах, участились случаи массовых отравлений как среди взрослых, так и детей. В частности, только в столице показатели отравлений среди детей, по сравнению с прошлым годом, выросли в 2,2 раза.

Добавим, что количество проверок бизнеса в 2017 году сократилось по сравнению с 2016 годом в три раза.