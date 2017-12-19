За яких умов Кабмін дозволить перевіряти бізнес, поки невідомо - нардеп

За його словами, уряд планує вивести з-під дії мораторію контролерів у разі виконання ними певних умов, однак, про які саме умови йдеться, поки невідомо.

“Якщо ви уважно слухали Прем'єра і заступника ​міністра економічного розвитку, то вони, анонсуючи так званий “розумний мораторій”, сказали, що Кабмін дозволить Держпродспоживслужбі, органам ветконтролю, Держатомрегулюванню та іншим виходити на позапланові перевірки у разі виконання “індивідуальних стандартів”. Однак, про які саме стандарти йдеться, допоки ніхто не уточнив. І чи будуть здійсненними ці стандарт​и взагалі - теж невідомо”, - сказав він.

Оцінювати, наскільки рішення КМУ з приводу мораторію будуть “розумними”, зможемо лише після їх прийняття, зауважив С.Тригубенко.

“Зараз зарано що-небудь говорити, і радіти з цього приводу теж. З одного боку, можна констатувати, що уряд почув експертів і споживачів, які вже потонули у фальсифікаті та прострочених товарах, але з іншого боку, як все це у підсумку запрацює чи не запрацює на практиці, поки сказати не можна”, - зазначив нардеп і додав, що він особисто сподівається на повернення контролю над підприємцями, які виробляють та продають продукти харчування, а також над тими, які мають стосунок до забезпечення товарами і послугами дітей.

Нагадаємо, за оцінками експертів, протягом терміну дії мораторію (з 2014 року) в Україні значно погіршилася якість продуктів харчування, зросла кількість фальсифікату на ринках та в магазинах, почастішали випадки масових отруєнь як серед дорослих, так і дітей. Зокрема, лише в столиці показники отруєнь серед дітей, порівняно з минулим роком, зросли у 2,2 раза.

Додамо, що кількість перевірок бізнесу у 2017 році скоротилася у порівнянні з 2016 роком утричі.